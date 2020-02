Diogo Jota marcou um hat-trick na goleada do Wolverhampton ao Espanhol por 4-0, em jogo da Liga Europa, e, no final do jogo, levou a bola para casa, como fez questão de mostrar no Instagram, numa mensagem de agradecimento ao apoio dos adeptos.

Uma goleada cem por cento portuguesa da equipa de Nuno Espírito Santo, já que o outro golo, o mais bonito de todos, teve a assinatura de Rúben Neves. Mas como foi Jota a marcar mais, a bola ficou para ele.