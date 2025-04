Diogo Leite sofreu um susto no domingo. No Bochum-Union Berlim, da Bundesliga, teve de sair aos 64 minutos de jogo após levar uma bolada em cheio na cara. Ficou agoniado e teve de ser transportado de maca.

O momento inspirou alguma preocupação mas o português utilizou as redes sociais para tranquilizar os adeptos. «Obrigado por todas as mensagens de apoio. Estou bem e vou voltar. Amo-vos a todos», escreveu, numa mensagem acompanhada de uma imagem em que surge com um colar cervical.

thank you all for the support and the messages. i’m okay and i’ll be back!

love you all 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/HWWiuZ17sK