João Neves conquistou o balneário do Paris Saint-Germain. Em meia época no clube, o médio formado no Benfica cimentou um lugar no onze titular e demonstrou nesta quarta-feira mais uma vez o porquê de isso ter acontecido.

Diante do Manchester City de Pep Guardiola, foi essencial na reviravolta de 0-2 para 4-2, no Parque dos Príncipes. Marcou um dos golos e fez uma exibição dominante no que toca aos desarmes recuperações de bola.

No final do jogo, os colegas de equipa gritaram pelo «MVP» da partida (assim considerado pela UEFA) e obrigaram-no a dar um pequeno discurso.

Ora veja: