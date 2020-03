Jorge Jesus começou da melhor maneira a defesa do título da Libertadores: esta madrugada, o Flamengo foi à Colômbia bater o Junior Barranquilla por 2-1, em jogo da primeira jornada do grupo A da prova.

Com algumas mudanças na equipa – Rafinha, Rodrigo Caio, Arão e Bruno Henrique não foram opção – o mengão entrou da melhor maneira na partida. Aos seis minutos, Arrascaeta ganhou a linha de fundo e cruzou atrasado para o remate certeiro de Everton Ribeiro.

Já na segunda parte, à entrada para os últimos dez minutos, o segundo da formação brasileira, e pelo mesmo autor. Michael conduziu o contra-ataque pelo lado direito e deu depois em Everton Ribeiro, que à saída do guarda-redes adversário picou a bola com classe para o bis.

Em cima do apito final, aos 90+5 minutos, o antigo avançado do Sporting Teo Gutierrez – jogou em Alvalade precisamente sob o comando de Jesus – ainda reduziu, com um desvio na cara de Diego Alves, mas não impediu a festa do Flamengo.

Jorge Jesus e os seus pupilos iniciam da melhor maneira a caminhada do título e partilham agora a liderança do grupo com o Independiente del Valle, que venceu o Barcelona do Equador por 3-0.

Refira-se, de resto, que o vice-campeão River Plate caiu com estrondo no Equador, perante o Liga de Quito, por 3-0.