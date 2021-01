Fábio Martins continua a encantar ao serviço do Al Shabab. Depois de ter sido distinguido como jogador do mês do clube, o extremo português anotou um golaço de calcanhar na partida frente ao Al-Faysaly, da 14.ª jornada da prova.



Fábio Martins iniciou a jogada na zona intermédia combinou com Alhamdan e finalizou de calcanhar. Genial.



Refira-se que o jogo ainda decorre.



Veja: