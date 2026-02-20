Um golo de Fábio Vieira permitiu ao Hamburgo regressar a casa com um ponto somado na visita ao reduto do Mainz (1-1).

No jogo de abertura da 23.ª jornada da Bundesliga, o Mainz adiantou-se no marcador perto do intervalo por intermédio do médio Nadiem Amiri, que, sem deixar cair a bola, atirou colocado de pé direito para o 1-0.

Titular no Hamburgo, tal como o luso-alemão Daniel Fernandes, Fábio Vieira empatou pouco depois da hora de jogo na cobrança de um livre que desviou na barreira e enganou o guardião do Mainz. Foi o terceiro golo do antigo jogador do FC Porto na presente época.

Com este resultado, o Hamburgo é 9.º na Bundesliga, já longe dos lugares de acesso à Europa, mas relativamente confortável no que diz respeito à luta pela permanência no principal escalão, ao qual regressou nesta temporada ao fim de sete anos.