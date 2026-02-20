Um golo de Fábio Vieira permitiu ao Hamburgo regressar a casa com um ponto somado na visita ao reduto do Mainz (1-1).

No jogo de abertura da 23.ª jornada da Bundesliga, o Mainz adiantou-se no marcador perto do intervalo por intermédio do médio Nadiem Amiri, que, sem deixar cair a bola, atirou colocado de pé direito para o 1-0.

Titular no Hamburgo, tal como o luso-alemão Daniel Fernandes, Fábio Vieira empatou pouco depois da hora de jogo na cobrança de um livre que desviou na barreira e enganou o guardião do Mainz. Foi o terceiro golo do antigo jogador do FC Porto na presente época.

Com este resultado, o Hamburgo é 9.º na Bundesliga, já longe dos lugares de acesso à Europa, mas relativamente confortável no que diz respeito à luta pela permanência no principal escalão, ao qual regressou nesta temporada ao fim de sete anos.

RELACIONADOS
André Silva repete penálti após duplo toque (e marca), mas Elche perde em Bilbau
Leão: «Assinei pelo Benfica, mas não cumpriram o que prometeram»
Dalot: «Manchester United está mais perto de onde devia estar»