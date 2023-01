Estreia amarga para João Félix com a camisola do Chelsea. O internacional português foi titular um dia depois da apresentação nos «blues», mas acabou expulso na visita ao Fulham de Marco Silva e João Palhinha (2-1).

Félix até esteve em destaque na primeira parte. Foi o melhor elemento da equipa visitante, a assumir as duas ou três ocasiões de perigo criadas pela equipa nesse período.

O Fulham foi mais eficaz, no entanto. De Cordova-Reid começou por ameaçar com um remate à trave (24m), mas logo a seguir a equipa de Marco Silva chegou mesmo à vantagem, com Willian a marcar à antiga equipa e a pedir desculpa (25m).

MARCA WILLIAN 💪 A lei do ex não falha 😬

MARCA WILLIAN 💪 A lei do ex não falha 😬

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @FulhamFC 1 x 0 @ChelseaFC

O Chelsea reagiu logo após o reatamento: Leno ainda defendeu o livre de Mason Mount no limite, e até a recarga de Koulibaly, mas aí já dentro da baliza (47m).

EMPATA O CHELSEA 🙌 Empata Koulibaly que o árbitro viu no relógio que a bola entrou 😁

EMPATA O CHELSEA 🙌 Empata Koulibaly que o árbitro viu no relógio que a bola entrou 😁

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @FulhamFC 1 x 1 @ChelseaFC

Pouco depois surgiu a expulsão de João Félix. O internacional português teve uma entrada dura sobre Tete e viu o cartão vermelho direto.

Em superioridade numérica, o Fulham garantiu o triunfo com um golo de Carlos Vinícius, de cabeça, ao minuto 73.

FAZ A POSE que o Vinícius marcou 🙅‍♂️



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @FulhamFC 2 x 1 @ChelseaFC



🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

FAZ A POSE que o Vinícius marcou 🙅‍♂️

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @FulhamFC 2 x 1 @ChelseaFC

Havertz ainda procurou evitar mais uma derrota do Chelsea, mas Leno segurou a vantagem da equipa de Marco Silva, que passa a ocupar a sexta posição, com 31 pontos (e já com 19 jogos).

O Chelsea, que tem menos um jogo, está na 10.ª posição, com 25 pontos.