O Flamengo de Jorge Jesus conquistou na madrugada desta quinta-feira mais um título – o terceiro esta temporada, o quinto do técnico português desde que está no Brasil –, ao vencer o Independiente del Valle, por 3-0, na segunda mão da Recopa Sul-americana (equivalente à Supertaça Europeia).

Depois de um empate a duas bolas no Equador, o mengão apostava todas as fichas numa vitória em «sua casa», no Maracanã, para conseguir a primeira Recopa da sua história. Objetivo conseguido com relativa tranquilidade, ainda que a formação brasileira tenha jogado cerca de uma hora com um a menos, por expulsão de Arão.

Depois de um início equilibrado, Gabriel Barbosa – quem mais? – começou a abrir a lata pouco depois do quarto de hora de jogo. Aos 18 minutos, o avançado brasileiro ameaçou a baliza do Independiente, num remate travado por um defesa perto da linha de golo, mas isso foi só um aviso para o que viria a seguir.

Um minuto depois da ameaça, Gabigol aproveitou um disparate de Segovia, que atrasou com demasiada força para o guarda-redes, e marcou um dos golos mais fáceis da sua carreira: foi só mesmo encostar em cima da linha de golo.

Só que pouco depois, aos 23 minutos, as coisas complicaram-se para o Flamengo: como já foi referido, Arão foi expulso – entrada duríssima ao peito de um adversário – e deixou o conjunto do Rio de Janeiro com menos um a 70 minutos dos 90.

Habituado a estas andanças, o Flamengo não se deixou afetar. Jesus tirou Pedro e reforçou o meio-campo, com Thiago Maia, e o Flamengo não permitiu grandes oportunidades à equipa equatoriana, com exceção de uma soberana ocasião para Faravelli, com Diego Alves a negar o empate com uma defesa espetacular.

O mengão não só soube defender a vantagem mesmo com um a menos, como ainda a aumentou, por duas vezes, e ambas com o mesmo protagonista: Gerson.

Aos 62 minutos, depois de mais um grande lance de Gabigol, a bola sobrou para médio de 22 anos rematar cruzado para o fundo das redes e aos 89m, quando as forças já estavam equilibradas – Cabeza foi expulso para o Independiente aos 86 minutos – Gerson fechou as contas jogo após mais um remate dentro da área, depois de um contra-ataque desenhado por Gabigol e Vitinho.

No fim, triunfo justo do Flamengo, e mais um título para Jesus – o quinto em nove meses. Como diria o técnico, ganhar no mengão começa a parecer «peanuts».