Segundo jogo na Libertadores, segunda vitória: assim vai o Flamengo de Jorge Jesus na defesa do título da maior competição continental de clubes na América do Sul.

Depois do triunfo ante o Junior Barranquilla, o mengão recebeu e venceu esta madrugada o Barcelona do Equador por 3-0.

Aos 39 minutos, o primeiro da partida: Everton Ribeiro trabalhou bem no lado direito e cruzou certeiro Gustavo Henrique, que se estreou a marcar pelo emblema brasileiro com um cabeceamento subtil para o fundo das redes.

Ainda no primeiro tempo, o 2-0, e pelo suspeito do costume. De penálti, Gabriel Barbosa estreou-se a marcar nesta edição da Libertadores e alargou a vantagem do Flamengo.

Na ida para os balneários, depois de terminada a primeira parte, Jorge Jesus ainda foi amarelado pelo árbitro da partida.

No início da etapa complementar chegou o 3-0 final e novamente de cabeça. Arrascaeta bateu o canto para o coração da área e Bruno Henrique não desperdiçou a oportunidade de se juntar à marcha dos goleadores.

Dois jogos, duas vitórias, mas ainda assim o Flamengo não é o primeiro do grupo A da Libertadores: esse posto é ocupado pelo Independiente del Valle, que soma os mesmos seis pontos do mengão mas tem maior diferença de golos, seis contra quatro do clube brasileiro.