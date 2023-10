O Fulham está totalmente rendido a João Palhinha. Os adeptos aplaudiram o internacional português de pé depois do golo ao Brighton, no último jogo, enquanto o clube, só esta segunda-feira, já publicou três tweets a recordar que o médio formado no Sporting é o jogador com mais tackles (roubos de bola) na Premier League.

A verdade é que João Palhinha está em forma e, jogo após jogo, está sempre em destaque nas exibições da equipa comandada por Marco Silva, já com um golo marcado, 16 duelos ganhos e, lá está, 10 tackles em dez jogos na Premier League.

Além dos números apresentados pelo português, o clube de Craven Cottage publicou um resumo dos melhores lances de Palhinha no recente empate com o Brighton, a fechar com o grande golo do português.

Os tweets do Fulham:

Most tackles in the @premierleague so far this season?



João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves. pic.twitter.com/EXM0pCnz0O — Fulham Football Club (@FulhamFC) October 29, 2023