Gedson Fernandes, antigo jogador do Benfica, atualmente nos turcos do Besiktas, foi aplaudido de pé pelos adeptos, apesar do desaire da sua equipa no campo do Hatayspor (1-2) na passada segunda-feira.

O médio português estava sobre a linha do meio-campo quando foi surpreendido por uma criança que invadiu o relvado e foi ao seu encontro. Gedson acolheu a criança nos braços e levou-a ao colo até à linha lateral, onde o pequeno adepto acabou por regressar às bancadas.

Um gesto aplaudido pela generalidade presentes no estádio como pode constatar no vídeo abaixo: