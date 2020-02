Gedson Fernandes foi ovacionado pelos adeptos do Tottenham antes do embate com o Manchester City, a contar para a 25.ª jornada da Premier League.

O médio emprestado pelo Benfica (começou o jogo no banco) subiu ao relvado durante o aquecimento e, à saída para os balneários, recebeu uma dose de motivação extra dos fãs dos spurs, tal como Bergwijn, o outro reforço da equipa de Mourinho neste último mercado.