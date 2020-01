O Santos venceu esta quinta-feira o Internacional de Limeira por 2-0. O clube treinado pelo português Jesualdo Ferreira construiu o triunfo com dois golos de Raniel, em jogo a contar para o Campeonato Paulista.

Aos 23 minutos, o jogador de 23 anos abriu o marcador com um golaço, num remate de meia distância, completando o resultado com o 2-0 ao minuto 45.

Neste jogo, Jesualdo lançou Renyer, jogador de 16 anos, para a estreia absoluta na equipa principal.

O Santos chega assim aos sete pontos no grupo A do Campeonato Paulista, depois do empate sem golos ante o RB Bragantino e da vitória por 2-1 ante o Guaraní.