O Milan continua em dificuldades na Serie A, mesmo já com Sérgio Conceição na liderança da equipa. Nesta quinta-feira, o clube milanês perdeu diante do Bolonha, por 2-1, sendo que o primeiro golo dos oponentes foi polémico.

Após um desaire com o Torino na última jornada e a eliminação da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição queria fazer o Milan regressar às vitórias em jogo em atraso da nona jornada. Apostou em João Félix e Rafael Leão de início.

O segundo foi mais feliz do que o primeiro - Leão marcou o golo do Milan no fecho da primeira parte, ao aproveitar uma bola nas costas da defesa. Ainda contornou o guarda-redes.

A abrir a segunda metade, o Bolonha chegou ao empate com uma jogada duvidosa. Após a marcação de um livre lateral, a bola foi amortecida pela mão de Fabbian e Santiago Castro encostou para dentro. Os jogadores do Milan protestaram mas o tento foi confirmado.

João Félix viria a sair aos 60 minutos. Já não estava em campo quando os bolonheses fizeram o segundo golo, com assinatura de Ndoye. O lance teve alguma passividade da defesa milanesa.

Assim, os milaneses atrasam-na luta pela Europa, com 41 pontos somados, em oitavo lugar. Já o Bolonha é sexto colocado, com 44 pontos.