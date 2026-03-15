VÍDEO: Gonçalo Guedes bisa na vitória da Real Sociedad
Português ajudou no triunfo frente ao Osasuna por 3-1
A Real Sociedad venceu o Osasuna por 3-1, em jogo a contar para a 28.ª jornada da liga espanhola. Gonçalo Guedes esteve em destaque na partida, ao apontar um «bis».
A equipa da casa fez o primeiro aos 24 minutos por intermédio do capitão Oyarzabal. O avançado não tremeu da marca dos 11 metros e inaugurou o marcador.
Quatro minutos depois, Gonçalo Guedes (24m), com um movimento característico do extremo português, ampliou a vantagem da Real Sociedad (2-0).
A abrir o segundo tempo, o internacional português voltou a escrever o seu nome na lista de marcadores. Depois de uma bela jogada de Turrientes, Gonçalo Guedes apareceu no corredor esquerdo do ataque e, de primeira, apontou o «bis», chegando aos 11 golos na temporada.
O Osasuna chegou ao golo de honra, aos 77 minutos, através de Munoz.
Com este resultado, a Real Sociedad ocupa o sétimo lugar, com 38 pontos. O Osasuna, por sua vez, é 11.º classificado, com 34 pontos.