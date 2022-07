O Valência derrotou, esta segunda-feira, o Borussia Dortmund por 3-1, em mais de um jogo de preparação para a época 2022/23.



O primeiro golo do encontro foi anotado por Gonçalo Guedes. O internacional português recebeu na marca de penálti e rematou com a bola a desviar num adversário e a entrar na baliza germânica.



Os alemães igualaram a contenda no arranque da segunda parte por Marco Reus, na cobrança de um penálti. No entanto, a equipa de Gattuso voltou à vantagem aos 50 minutos por Marcos André. Três minutos depois, Guedes marcou um golaço de fora da área a passe de Thierry Correia e confirmou o triunfo do Valência.



Veja os dois golos de Guedes nos vídeos que se seguem:

