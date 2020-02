O Borussia Dortmund goleou o Eintracht Frankfurt por 4-0, no jogo de abertura da 22.ª jornada da Bundesliga.

Raphael Guerreiro foi titular na equipa da casa, e logo ao minuto 10 acertou no ferro de livre direto, mas acabaria por fechar a contagem.

Já lá vamos, que o primeiro golo foi de Lukasz Piszczek, ao minuto 33, após assistência de Achraf Hakimi.

Uma abertura do ex-benfiquista Axel Witsel lançou o inglês Jadon Sancho para o 2-0, apontado ao minuto 49.

Apenas cinco minutos depois surgiu o golo do inevitável Haaland, o nono em seis jogos pela equipa alemã, e com nova assistência de Hakimi.

O último golo do encontro foi apontado por Raphael Guerreiro, ao minuto 74: o português recolheu uma bola à entrada da área e rematou forte e colocado.

Pouco depois André Silva, titular na equipa visitante, cedeu o lugar ao compatriota Gonçalo Paciência (82m).

Com este resultado o Borussia Dortmund passa a somar 42 pontos e fica, à condição, em igualdade com o Leipzig, e a um ponto do líder Bayern de Munique.

