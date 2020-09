Cristiano Ronaldo não é o único português a brilhar com a camisola da Juventus, por estes dias. Félix Correia teve uma estreia auspiciosa pela equipa de sub-23 da «vecchia signora», nesta segunda-feira.

No duelo com o Pro Sesto, da ronda inaugural do campeonato desta categoria, o avançado luso fez um golo e uma assistência.

A Juventus até esteve a perder, mas Félix Correia serviu o empate de Alessandro di Pardo (54m), e depois apontou o tento da vitória, ao minuto 67, com um belo pontapé em arco, de fora da área.

O jornal italiano Gazzetta dello Sport chamou-lhe mesmo um golo à Del Piero, histórico capitão do emblema de Turim.

Atualmente com 19 anos, Félix Correia esteve na formação do Sporting, mas há um ano rumou ao Manchester City, que depois de um empréstimo ao AZ Alkmaar aceitou vendê-lo à Juventus, onde agora começa a brilhar.

Veja o resumo do encontro: