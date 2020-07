Na semana em que assinou em definitivo pelo Leeds, Hélder Costa brilhou na partida frente ao Stoke City, da 42.ª jornada da Premier League.



O internacional português marcou o segundo golo da equipa de Bielsa após uma grande jogada coletiva. Além do golo, o extremo assistiu Pablo Hernández para o 4-0.



Os restantes golos dos peacocks foram anotados por Bamford, Cooper e Klich.



Com este triunfo, o Leeds recuperou a liderança do Championship e tem mais um ponto que o WBA. Por sua vez, o Stoke é 21.º, um lugar acima da zona de descida.