Hugo Vieira estreou-se esta segunda-feira a marcar pelo Universitatea Craiova, ao segundo jogo oficial pelo emblema romeno.

O avançado português foi suplente na receção ao Dínamo Bucareste, mas foi lançado aos 58 minutos: sete minutos depois, surgiu ao segundo poste para fazer de cabeça o único golo da partida e dar a vitória à sua equipa.

De resto, esta foi a primeira vitória do Universitatea Craiova no campeonato, à segunda jornada, depois do desaire frente ao Cluj na ronda inaugural.

O golo de Hugo Vieira: