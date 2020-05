Depois do atraso de dois meses no recomeço da Liga, voltou-se a competir na Coreia do Sul. O Jeonbuk, de José Morais, venceu o Suwon Bluewings por 1-0, em jogo da primeira jornada da prova.



Com as bancadas vazias, o golo que deu a vitória à equipa do técnico português, campeã em título, foi anotado pelo veterano Lee Dong-Gook na sequência de um pontapé de canto a sete minutos do final.



De resto, na comemoração do golo, as regras sanitárias e o novo contexto mundial não foram esquecidos, com os jogadores a evitarem abraçaram-se.

Com quase todos os campeonatos parados devido à pandemia de Covid-19 – exceções da Bielorrússia, Nicarágua ou Turquemenistão -, o regresso dos jogos na Coreia do Sul foi um oásis no deserto para o futebol mundial, suscitando o interesse de várias estações televisivas.



«Já existia algum interesse antes na K-League, mas o número [de pedidos de transmissão] subiu com o anúncio do regresso da Liga», referiu Kwon Oh, acrescentando que outros contratos estão a ser negociados.

Saudades de futebol? Veja o resumo da partida.