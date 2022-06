O Zamalek treinado pelo português Jesualdo Ferreira empatou neste domingo 2-2 com o Al Alhy, em jogo da 21.ª jornada da liga egípcia.

A figura do jogo foi Shikabala, antigo jogador do Sporting, que ajudou a equipa do técnico português a dar a volta ao resultado, depois de o Al Ahly ter chegado à liderança, aos 12m.

A perder ao intervalo, Jesualdo lançou o ex-leão, que aos 68m assistiu Bencharki para o empate.

Menos de 10 minutos depois, foi o próprio Shikabala a apontar o golo da reviravolta.

A jogar em casa, o Al Ahly ainda chegou ao empate, aos 80 minutos.

Com este resultado, o Zamalek mantém a liderança do campeonato do Egipto, com 45 pontos, mais dois do que o segundo que é o Pyramids e mais quatro do que o Al Ahly, ainda que o rival deste domingo tenha menos três jogos.