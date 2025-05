Jorge Jesus foi despedido do Al Hilal na semana passada, ao fim de duas temporadas nesta segunda passagem pelo clube. Deparando-se com a eliminação da Champions asiática e o segundo lugar no campeonato, a direção do clube entendeu demitir o treinador português.

Mesmo assim, Jesus quis deixar um presente prometido aos jogadores... e já com um ano de atraso. O técnico deu um relógio a cada atleta pela vitória no campeonato em 2023-24. Partilhou depois um vídeo nas redes sociais onde mostra a reação de muitos deles, claramente agradecidos.

«O prometido é devido. Parabéns mais uma vez pela vossa entrega e pela vossa conquista. Relógio comemorativo da época 2023-2024. Obrigado equipa», escreveu Jorge Jesus no Instagram.