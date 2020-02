Não houve propriamente privacidade para a equipa do Flamengo no último treino antes da Supertaça brasileira, que será disputada neste domingo, frente ao Athletico Paranaense.

Jorge Jesus orientou uma sessão no centro de treinos do Brasiliense, mas chegou a ter de parar os trabalhos devido à presença de um drone.

O técnico chamou os seguranças do clube, que foram logo falar com o proprietário do aparelho, que deu por terminado o voo.

Ainda assim, embora estivesse prevista apenas a presença da comunicação social no treino, e numa fase inicial dos trabalhos, Jesus acabou por permitir que cerca de 200 adeptos acompanhassem a sessão.