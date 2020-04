Desafiado por Rafael Leão, avançado do Milan, João Félix decidiu elevar o nível no desafio da bola na barra.

No jardim de casa, o jogador do Atlético de Madrid deu vários toques com a bola e, de letra, colocou a redondinha na barra da baliza, depois de esta ter sobrevoado a piscina.

Félix nomeou várias pessoas para aderirem ao desafio, entre elas o irmão Hugo Félix e Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.