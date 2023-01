João Félix foi expulso no primeiro jogo com a camisola do Chelsea.

Titular um dia depois da oficialização da transferência, o internacional português até esteve em bom plano na primeira parte, ainda que o Chelsea tenha ido para o intervalo a perder com o Fulham, de Marco Silva e João Palhinha. O golo foi de Willian, que pediu desculpa em respeito à antiga equipa (25m).

O Chelsea restabeleceu a igualdade logo após o reatamento, por Koulibaly (47m), mas João Félix viu cartão vermelho direto ao minuto 58, por entrada dura sobre Tete.

Veja o lance: