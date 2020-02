O Trabzonspor, equipa onde joga o português João Pereira, garantiu esta quinta-feira a qualificação para as meias-finais da Taça da Turquia. A vitória por 4-1 na casa do Erzurum, na segunda mão dos quartos de final da prova, confirmou a vaga na disputa pelo acesso à final.

Com o luso-marroquino Manuel da Costa a titular e João Pereira no banco – o lateral-direito não foi mesmo utilizado – o Trabzonspor adiantou-se no marcador ao minuto nove, por Guilherme, mas sofreu o empate ao minuto 17, com um golo de Ayaroglu.

Com a vitória de 5-0 da primeira mão, o Trabzonspor arrasou uma utópica recuperação do rival e construiu nova goleada. Na segunda parte, Guilherme, Parmak e Kinali, respetivamente aos 46, 68 e 83 minutos, fizeram os restantes golos, para um agregado de 9-1 na eliminatória.

Na meia-final, o Trabzonspor defronta o Fenerbahçe. O outro jogo opõe o Alanyaspor, onde joga o guardião português Marafona, ao Antalyaspor.

O vídeo da vitória do Trabzonspor de João Pereira: