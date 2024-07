O jogo entre West Brom e Maiorca deste sábado ficou marcado por um momento lamentável que envolveu um português.

Samú Costa desentendeu-se com Jayson Molumby durante o encontro particular e os dois jogadores encostaram as cabeças. A tensão subiu de tom e o médio português foi mesmo atingido com um soco na cara.

De seguida, ainda antes do intervalo, Samú Costa deixou o relvado.