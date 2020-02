Os portugueses Jorge Simão e Arsénio perderam esta quinta-feira na receção do Al Fayha ao Al Hilal, por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita.

Ante o clube que já foi treinado por Jorge Jesus e no qual joga o ex-Sporting e Benfica André Carrillo, Jorge Simão lançou Arsénio no onze inicial, num jogo que ficou decidido com um golo de Al Burayk, ao minuto 69.

Com este resultado, o Al Fayha segue no 11.º lugar, com 21 pontos. O Al Hilal é líder, com 41 pontos, mais seis que o Al Nassr de Rui Vitória, que tem 35 pontos, mas menos um jogo que o Al Hilal.

