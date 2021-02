José Fonte integra o onze tipo da 26.ª jornada da Liga francesa que é elaborado pelo prestigiado jornal L'Equipe.

O defesa internacional português assinou um grande golo na vitória do Lille sobre o Lorient por 4-1 e é, a par de Benjamin André, um dos dois representantes do atual líder do campeonato entre os jogadores que mais se destacaram durante o fim de semana.