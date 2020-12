O Jeonbuk, de José Morais, venceu esta sexta-feira o Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, em jogo da Liga dos Campeões asiática.

Na despedida da Champions da Ásia, uma vez que já estava eliminada, a equipa sul-coreana triunfou por 2-0 (bis de Cho Kyu-Sung, aos 16 e 32 minutos) frente à formação chinesa, já apurada para os oitavos de final.

Este foi também o último jogo de José Morais no comando técnico do Jeonbuk, ele que já havia anunciado que iria abandonar o cargo no final da época.

No Shanghai, refira-se que Hulk não voltou a estar nos convocados. Uma situação que vem acontecendo desde que o antigo jogador do FC Porto se desentendeu com Vítor Pereira.