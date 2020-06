O Jeonbuk Motors recuperou a liderança da Liga sul-coreana após bater o Gwangju por 1-0, em jogo da 8.ª jornada.



Num jogo difícil valeu a José Morais o avançado Kyo-Won Han. O jogador de 30 anos aproveitou uma confusão na área contrária para desviar com a coxa para o fundo da baliza à guarda de Jin-Hyung Lee a um minuto do final.



Com este triunfo o técnico português chegou aos 21 pontos e recuperou o primeiro lugar, ultrapassando o Ulsan Hyundai.



O resumo do jogo.