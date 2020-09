O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, recebeu e venceu, por 2-1, o Ulsan Hyundai, numa partida da 21.ª e penúltima jornada da fase regular da Liga sul-coreana.



Modou Barrow colocou o Jeonbuk na frente do marcador, logo aos dois minutos. Aos 63, Han Kyo-Won aumentou a vantagem, que só foi reduzida em tempo de descontos, na conversão de uma grande penalidade, através de Júnior Negão.



Com este triunfo, a equipa de José Morais colocou-se a dois pontos do líder Ulsan Hyundai, depois de três jornadas consecutivas sem vencer.