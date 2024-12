O momento é delicado para o Wolverhampton Wanderers. Os ingleses estão em antepenúltimo lugar na tabela da Premier League, com nove pontos conquistados, apenas acima do Ipswich Town e do Southampton.

Neste sábado, os os Wolves acabaram por perder 4-2 em casa com o Bournemouth, num jogo em que Evanilson ganhou três penalidades e... Justin Kluivert converteu as três, num recorde da Premier League.

Ao intervalo, já com a 'armada lusa' a perder por 3-1, o guarda-redes português protagonizou um momento mais aceso com adeptos da casa, que deverão ter insultado o internacional luso (até então, tinha sido batido em duas grandes penalidades).

Segundo a imprensa inglesa, o adepto foi mesmo removido da bancada após estes incidentes. Veja o sucedido: