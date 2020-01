O Al Nassr de Rui Vitória empatou nesta quinta-feira com o Damac, último classificado do campeonato da Arábia Saudita, fora de casa (1-1). O líder da prova esteve a perder até ao minuto 90+8, anulando a desvantagem na sequência de um penálti, em lance com intervenção do VAR.



Farouk Chafai adiantou o Damac ao minuto 52 e, já ao cair do pano, o Al Nassr reclamou um castigo máximo. Depois de ver as imagens, o árbitro assinalou a grande penalidade clara, convertida em golo por Abderrazak Hamdallah.



A equipa do treinador português passa a somar 34 pontos e pode ser ultrapassado pelo segundo classificado, o Al Hilal, que contabiliza 32 pontos e joga na sexta-feira frente ao Abha, fora de portas.