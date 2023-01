O Manchester United já vai em oito vitórias consecutivas, e nesta terça-feira garantiu a passagem às meias-finais da Taça da Liga, ao ultrapassar o Charlton (3-0).

Com Bruno Fernandes ausente, Diogo Dalot foi o único português em campo, mas saiu logo ao minuto 34, por lesão (entrou Wan-Bissaka).

Por essa altura já os «red devils» venciam por 1-0, com um golaço de Antony.

Rashford, que substituiu Antony ao minuto 60, sentenciou a eliminatória nos últimos minutos, ao bisar (90 e 90+4m).

No outro jogo do dia o Newcastle eliminou o Leicester com uma vitória por 2-0, com golos de Dan Burn (60m) e Joelinton (72m).