O Lille venceu no passado fim-de-semana o Stade Reims (1-0) e Xeka voltou a ser titular no meio-campo. O número 8 da equipa francesa tem sido titular indiscutível e esta jogada pode conter parte da explicação para a aposta do treinador Christophe Galtier.

Tremenda jogada individual de Xeka que termina com um passe açucarado para Yusuf Yazizi que não concluiu da melhor forma. Para trás foram ficando adversários pregados ao chão, num brilhante slalom do português.

Ora veja: