O Liverpool goleou o Lincoln, fora de portas, por 7-2 e apurou-se para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa.



Os campeões ingleses arrumaram o encontro em 36 minutos. Shaqiri abriu o marcador com um golaço de livre direto logo aos nove minutos. Minamino não quis ficar atrás e fez o 2-0 num remate de belo efeito (18m). Depois foi a vez do jovem Curtis Jones brilhar e anotar dois golos (32m e 36m).



A segunda parte começou praticamente com o golo de Minamino na recarga a um primeiro remate de Grujic. Já com Diogo Jota em campo (entrou aos 57 minutos), o clube da terceira divisão reduziu para 5-1 por Edun (60m). Volvidos cinco minutos, Grujic respondeu e fez o sexto dos «reds».



O Lincoln marcou no minuto seguinte por Montsma, mas o Liverpool voltou a ampliar por Origi nos minutos finais.



No outro jogo que começou à mesma hora, o Man. City sofreu, mas afastou o Bournemouth. Sem Bernardo e Cancelo, a equipa de Pep Guardiola teve em dois produtos da sua formação em destaque: Liam Delap (18m) e Foden (78m) marcaram os golos dos vice-campeões ingleses enquanto Surridge fez o golo dos «cherries».



Por último, o Aston Villa venceu em casa do Bristol City por 3-0 com golos de El Ghazi, Betrand Traoré (em estreia após chegar do Lyon) e de Watkins.



Veja o golaço de Shaqiri: