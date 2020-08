O Lokomotiv perdeu em casa do Spartak o dérbi de Moscovo (2-1), em jogo da quarta jornada da Liga russa.



Com Eder em campo durante 84 minutos, os vice-campeões russos chegaram ao intervalo a vencer graças a um golo de Cerqueira (10m).



No entanto, o conjunto da casa igualou aos cinco minutos da segunda metade graças a um golo de Jordan Larsson, filho de Henrik Larsson. Um cabeceamento de Sobolev, a nove minutos do final, consumou a reviravolta no marcador e deu a vitória ao Spartak.



O Lokomotiv é quarto com sete pontos enquanto o rival da cidade ocupa o segundo lugar com mais um ponto.



O golo do triunfo do Spartak: