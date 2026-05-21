Luís Boa Morte está de saída do Samsunspor onde, esta temporada, foi treinador-adjunto de Thorsten Fink. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o clube turco despediu-se do antigo internacional português com uma mensagem emotiva.

Ora, bastou apenas um ano para Luís Boa Morte conquistar o coração dos adeptos e dirigentes do Samsunspor, sobretudo devido à sua personalidade, como destaca o emblema turco.

«Desde o primeiro dia em que se juntou à nossa família, o nosso treinador-adjunto Luís Boa Morte conquistou o carinho de todos com a sua forma calorosa de ser, o seu carácter divertido e o sorriso que nunca lhe saía do rosto, trazendo uma energia fantástica à nossa equipa», começa por dizer.

Apesar de ter terminado o campeonato turco no sétimo lugar, com 51 pontos, o Samsunspor realizou uma boa campanha europeia. Na Conference League, o clube alcançou os oitavos de final sendo eliminado pelo Rayo Vallecano - finalista da competição -, numa eliminatória bastante dividida. Luís Boa Morte foi peça fundamental na boa prestação europeia.

«Como um dos heróis invisíveis por detrás do grande sucesso europeu que nos encheu de orgulho, a contribuição que deu à nossa equipa nunca será esquecida. Agradecemos-lhe por tudo de bom que trouxe ao nosso clube e desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua carreira», pode ler-se na mensagem publicada nas redes sociais.

Ora veja o vídeo: