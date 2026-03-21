VÍDEO: Luís Castro vence «jogo de loucos» na luta pela manutenção
Carlos Espí bisou para na vitória do Levante frente ao Oviedo
Carlos Espí bisou para na vitória do Levante frente ao Oviedo
O Levante venceu o Oviedo por 4-2 num jogo de loucos entre o penúltimo e o último lugar da liga espanhola.
A formação orientada pelo português Luís Castro entrou a todo o vapor na partida. Carlos Espí, avançado da equipa da casa, passou pela defesa do Oviedo que mostrou uma enorme passividade e rematou colocado para o 1-0, aos quatro minutos.
Pouco tempo depois, o avançado espanhol apontou, aos 25 minutos, o «bis» no jogo. O jogador de 20 anos aproveitou uma bola perdida na área e ampliou a vantagem no marcador.
Num final de primeira parte absolutamente de loucos, o Oviedo chegou ao empate com golos aos 44 e 45+3 minutos. Chaira, assistido por López, reduziu a diferença no marcador, enquanto que Vinas consumou o empate na partida.
Na segunda parte, a equipa comandada pelo treinador português entrou, novamente, com vontade de conquistar os três pontos, algo que não acontecia há dois jogos. Losada fez o 3-2 aos 52 minutos e Romero, a fechar o jogo, deu a machadada final na partida.
Com este resultado, o Levante soma três pontos importantes na luta pela permanência e mantém-se no 19.º lugar, com 26 pontos. O Oviedo, por sua vez, é último com 21 pontos.
