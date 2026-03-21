O Levante venceu o Oviedo por 4-2 num jogo de loucos entre o penúltimo e o último lugar da liga espanhola.

A formação orientada pelo português Luís Castro entrou a todo o vapor na partida. Carlos Espí, avançado da equipa da casa, passou pela defesa do Oviedo que mostrou uma enorme passividade e rematou colocado para o 1-0, aos quatro minutos.

Pouco tempo depois, o avançado espanhol apontou, aos 25 minutos, o «bis» no jogo. O jogador de 20 anos aproveitou uma bola perdida na área e ampliou a vantagem no marcador. 

Num final de primeira parte absolutamente de loucos, o Oviedo chegou ao empate com golos aos 44 e 45+3 minutos. Chaira, assistido por López, reduziu a diferença no marcador, enquanto que Vinas consumou o empate na partida.

Na segunda parte, a equipa comandada pelo treinador português entrou, novamente, com vontade de conquistar os três pontos, algo que não acontecia há dois jogos. Losada fez o 3-2 aos 52 minutos e Romero, a fechar o jogo, deu a machadada final na partida.

Com este resultado, o Levante soma três pontos importantes na luta pela permanência e mantém-se no 19.º lugar, com 26 pontos. O Oviedo, por sua vez, é último com 21 pontos.

Veja aqui o resumo do encontro:

