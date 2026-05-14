Bernardo Silva vai deixar o Manchester City no final da temporada, depois de passar nove anos ao serviço dos cityzens. Segundo vídeos que têm surgido nas redes sociais, o emblema inglês já prepara a despedida do internacional português.

Com um papel muito importante nas grandes conquistas da turma de Guardiola - sobretudo a Liga dos Campeões em 2022/23 - Bernardo Silva é um dos pupilos favoritos do técnico espanhol. Depois de vários elogios ao jogador formado no Benfica por parte de Guardiola, o Manchester City, ao que tudo indica, prepara uma despedida ao médio com os 18 títulos conquistados durante a sua passagem por Inglaterra expostos no relvado.

Ora veja:

RELACIONADOS
Premier League: Mateus Fernandes nomeado para jovem do ano
Premier League: sucessor de Ruben Amorim candidato a treinador do ano
Arne Slot confirma regresso de Harvey Elliot para a próxima temporada
VÍDEO: Man City diz presente na luta pelo título com vitória frente ao Palace