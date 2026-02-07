Depois da derrota em Stamford Bridge na última jornada, o West Ham regressou aos triunfos na Liga inglesa, no duelo de aflitos com o Burnley (2-0).

Em Turf Moor, Crysencio Summerville abriu o marcador aos 13 minutos. Foi o quinto jogo consecutivo do avançado neerlandês a marcar, desta feita a passe de Mateus Fernandes, ele que foi novamente titular na formação comandada por Nuno Espírito Santo.

O segundo golo dos «hammers» chegou ainda antes do intervalo, por Taty Castellanos (26m).

Florentino, que tinha começado no onze do Burnley, já nem sequer voltou para a segunda parte, enquanto Pablo, ex-Gil Vicente, entrou para os últimos dez minutos do encontro.

Esta vitória permite ao West Ham ganhar terreno sobre um rival direto na luta pela permanência. A equipa de Nuno Espírito Santo continua no 18.º lugar, o primeiro abaixo da linha de água, mas já leva 23 pontos, oito a mais do que o adversário desta tarde, que é 19.º. Em último, está o Wolverhampton, com apenas oito pontos, e que este sábado foi derrotado em casa pelo Chelsea (3-1).

Com Pedro Neto no onze, os «blues» já venciam por três golos de diferença ao intervalo, graças ao hat trick de Cole Palmer, que converteu dois penáltis (13 e 35m) e ainda concluiu um belo desenho ofensivo do Chelsea (38m).

Os Wolves, que tiveram José Sá na baliza e Rodrigo Gomes a partir dos 46 minutos, ainda reduziram na segunda parte, através de Toluwalase Arokodare (54m).

Este triunfo mantém o Chelsea na perseguição ao Manchester United. Os londrinos ocupam o quinto posto e passam a somar 43 pontos, apenas menos um dos que os «red devils», que estão em quarto.

Também este sábado, o Fulham, de Marco Silva, encaixou a segunda derrota consecutiva, ao permitir a reviravolta tardia do Everton em Craven Cottage (2-1).

O autogolo de Vitali Mykolenko adiantou os anfitriões, aos 18 minutos, mas os «toffees» deram a volta com um golo de Kiernan Dewsburry-Hall (76m) e um autogolo de Bernd Leno (83m).

O Fulham cai para o 10.º lugar, com 34 pontos, ao passo que o Everton sobe a sétimo, com 37.

Noutros jogos da tarde, o Aston Villa empatou a um golo em casa do Bournemouth e o Arsenal venceu na receção ao Sunderland (3-0).