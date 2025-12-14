O Manchester City bateu o Crystal Palace (3-0) e pressionou o líder Arsenal. A tripla portuguesa - Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva - foi titular, com o ex-Sporting a assistir para um dos golos.

O primeiro da partida surgiu já perto do fim da primeira metade. Matheus Nunes assistiu Erling Haaland, que abriu o marcador na partida (41m). O avançado norueguês viria a bisar, já na segunda parte, através de uma grande penalidade (89m). Pelo meio, Phil Foden ainda fez o segundo para os citizens (69m).

Com este resultado (3-0), o Manchester City mantém-se em segundo lugar com 34 pontos - a dois do Arsenal, primeiro com 36 pontos. O Crystal Palace está no quinto posto com 26 pontos.

Já o Tottenham sofreu uma derrota pesada (3-0) na visita ao Nottingham Forest. João Palhinha saltou do banco no segundo tempo. Pedro Porro, ex-Sporting, foi titular na equipa de Londres.

Callum Hudson-Odoi, avançado internacional inglês, abriu as contas do jogo aos 28 minutos. Na segunda parte, Callum bisou na partida (50m). Ibrahim Sangaré fechou as contas do jogo (79m).

Com esta derrota (3-0), o Tottenham é 11.º com 22 pontos. O Nottingham Forest, por sua vez, está na 16.º posição com 18 pontos.

O Sunderland recebeu e venceu o Newcastle United (1-0) com um autogolo de Nick Woltemade. O avançado alemão, que tem estado em destaque por marcar golos, voltou a faturar, mas na baliza contrária (46m).

Com este triunfo (1-0), o Sunderland está na sétima posição com 26 pontos. Já o Newcastle é 12.º com 22 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Premier League.