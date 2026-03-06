VÍDEO: Mónaco serve vingança em Paris e vence PSG
Eliminados da Champions pelos parisienses, os monegascos responderam com triunfo por 3-1 no campeonato
Antes do duelo europeu com o Chelsea, o Paris Saint-Germain foi surpreendido em casa pelo Mónaco e perdeu por 3-1, num jogo da 25.ª jornada da Liga francesa.
Vitinha foi titular, assim como Nuno Mendes, enquanto o lesionado João Neves ficou de fora e Gonçalo Ramos entrou para o últimos 15 minutos.
O primeiro golo dos monegascos apareceu ainda antes da meia-hora, quando Warren Zaïre-Emery tentou driblar adversários dentro da própria área, perdeu a bola e Maghnes Akliouche (27m) aproveitou para marcar.
Akliouche gelou o Parc des Princes 🧊
Akliouche gelou o Parc des Princes 🧊

0-1 ao intervalo para o Mónaco!
— sport tv (@sporttvportugal) March 6, 2026
A defesa parisiense teve uma noite para esquecer e também meteu água no 2-0. Vitinha tentou fazer o corte na área, mas colocou a bola à mercê de Aleksandr Golovin, que tinha entrado instantes antes e, aos 55 minutos, dilatou a vantagem dos forasteiros.
Já com Ousmane Dembélé em campo, o PSG ainda reduziu, através de um remate de Bradley Barcola (71m), que beneficiou de um desvio num adversário.
O PSG praticamente nem teve tempo para tentar o golo do empate, isto porque o Mónaco respondeu apenas dois minutos depois, por intermédio de Folarin Balogun.
O Mónaco ganha mesmo em Paris 🥶— sport tv (@sporttvportugal) March 6, 2026
Golovin e Balogun fizeram os golos dos monegascos na segunda parte!
Com este desaire, o PSG mantém-se na liderança do campeonato francês, com 57 pontos. Contudo, o Lens vem logo atrás com 53 pontos e pode reduzir a diferença para apenas um, caso vença no domingo, na receção ao Metz.
Já o Mónaco, que tinha sido eliminado pelo PSG da Champions e não ganhava há cinco anos no Parc des Princes, sobe, à condição, ao quinto lugar, com 40 pontos.