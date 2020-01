O Tottenham de José Mourinho empatou fora com o Southampton a um golo e precisará de voltar a medir forças com os Saints para decidir quem segue para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.

CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS DA TAÇA DE INGLATERRA

Os Spurs adiantaram-se no marcador aos 58 minutos por intermédio do sul-coreano Heung-min Son, num lance em que o VAR entrou em ação para avaliar uma possível falta de outro atacante da equipa de Mourinho.

O Southampton apertou o cerco com o aproximar do final do jogo e foi premiado aos 87 minutos, altura em que Sofiane Boufal fez o empate, resultado que obriga a novo jogo, agora a realizar-se em Londres.