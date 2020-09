Son Heung-min até pode ter levado a bola para casa em sinal de recompensa pelos quatro golos marcados na goleada do Tottenham por 5-2 ao Southampton.

Mas para José Mourinho o homem do jogo foi outro e o treinador português fez questão de sublinhar isso enquanto ele - Harry Kane - falava na zona de entrevistas rápidas.

«Homem do jogo. Para mim, homem do jogo», afirmou enquanto apontava para o avançado inglês, antes de justificar a escolha. «Esta foi uma exibição de equipa», disse antes de sair do plano.

Harry Kane, recorde-se, fez quatro assistências e um golo.

Veja o momento inusitado de Mourinho: