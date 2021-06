Com Nani em grande, uma vez mais, os Orlando City venceram o dérbi com o Inter Miami, por 2-1.

O argentino Gonzalo Higuaín saiu do banco para dar vantagem à equipa de Miami, ao minuto 67, mas depois apareceu o talento do português: primeiro a fazer a assistência para o empate de Cristopher Mueller (73m), e depois com o golaço que deu a vitória à equipa de Orlando (80m).

Um remate fantástico, da esquina da área, a colocar a bola no ângulo superior direito da baliza.

Veja a assistência e o golaço de Nani: