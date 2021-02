O futebolista português Nélson Oliveira marcou, esta segunda-feira, os dois primeiros golos da vitória do AEK Atenas na deslocação ao AEL Larissa, por 4-2, no duelo da 22.ª jornada da I Liga da Grécia.

Oliveira inaugurou o marcador aos 14 minutos, de grande penalidade, tendo aumentado a diferença aos 43 minutos, com o 0-2 no marcador e o bis na conta pessoal. Leva agora nove golos em 28 jogos em 2020/2021.

A segunda parte reservaria, contudo, um final de jogo emocionante, depois de o AEL Larissa ter chegado ao 2-2 com golos de Nikolias (70m) e Mathias Acuña (80m).

Aos 90 minutos, Albanis recolocou o AEK em vantagem com o 2-3 no marcador, mas o árbitro assinalaria, já na compensação, com recurso ao vídeo-árbitro, um penálti a favor do AEL Larissa. Contudo, Moukandjo não conseguiu bater o guardião Athanasidis aos 90+6’ e, na saída imediata para o ataque, Szymanski fez o 2-4 final aos 90+7’ para o AEK.

Além de Oliveira, Hélder Lopes foi titular no AEK e André Simões suplente utilizado. A equipa ateniense está no terceiro lugar, com 43 pontos, os mesmos do Aris, segundo classificado, mas a 14 do líder Olympiakos.

No outro jogo do dia, o PAOK Salónica venceu o Giannina por 2-0, num jogo em que Vieirinha falhou um penálti.