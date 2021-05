Os jogadores portugueses dominaram os prémios do ano do Wolverhampton.

Pedro Neto ‘arrasou’ toda a concorrência no prémio de jogador do ano, vencendo a votação com 70 por cento dos votos dos adeptos.

O extremo internacional português marcou cinco golos e fez seis assistências em 35 jogos e a influência na equipa treinada por Nuno Espírito Santo convenceu de forma clara os aficionados do Wolves.

Também o golo do ano foi português, da autoria de João Moutinho, médio de 34 anos, que é o mais experiente dos oito portugueses do Wolverhampton.

E se o mais velho foi premiado, também o mais novo mereceu uma distinção. Fábio Silva, avançado de 18 anos, foi considerado o jovem jogador do ano.